Движение против расовой дискриминации Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Об этом информирует The Guardian.

В своих документах по выдвижению кандидатуры норвежский парламентарий Петтер Эйде указал, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они (активисты) добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости", - считает Эйде.

Норвежский политик, который в прошлые годы номинировал на премию правозащитников из России и Китая, сказал, что еще одна вещь, которая произвела на него впечатление в движении Black Lives Matter, заключалась в том, что "им удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, не только афроамериканцев, не только угнетенных людей, это было широкое движение, которое отличалось от его предшественников".

Кандидата на Нобелевскую премию мира может выдвинуть любой политик национального уровня. Он должен приложить мотивацию максимум из двух тысяч слов. Заявку на премию 2021 года можно подать до 1 февраля, победитель будет определён в октябре, а церемония награждения состоится 10 декабря. В 2020 году премию получила Международная продовольственная программа.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США человеку, застрелившего темнокожего американца Трейвона Мартина. BLM получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера и стало источником серии глобальных протестов в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор.

Напомним, недавно сторонники BLM раскритиковали бывшего посла США в России Майкла Макфола за то, что тот сравнил арестованного российского оппозиционера Алексея Навального с Мартином Лютером Кингом.