На Полтавщине полиция задержала преступную группу, которая похищала товары из грузовых автомобилей, обслуживающих сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Грузовики обворовывали преимущественно ночью или рано утром, во время движения, взламывая замки и пломбы специальными устройствами.

Воры также использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.

Трем преступникам полиция уже объявила о подозрении в шести аналогичных случаях. Сумма убытков составила порядка 700 тысяч грн.

Кроме того, полиция подозревает данных персон еще в 30 случаях кражи.

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