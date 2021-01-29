Под Полтавой альпинисты вскрывали грузовики с продуктами прямо на ходу. Фото
На Полтавщине полиция задержала преступную группу, которая похищала товары из грузовых автомобилей, обслуживающих сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Грузовики обворовывали преимущественно ночью или рано утром, во время движения, взламывая замки и пломбы специальными устройствами.
Воры также использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.
Трем преступникам полиция уже объявила о подозрении в шести аналогичных случаях. Сумма убытков составила порядка 700 тысяч грн.
Кроме того, полиция подозревает данных персон еще в 30 случаях кражи.
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