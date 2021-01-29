В Москве 31 января закроют станции метро и остановят продажу алкоголя из-за протестов сторонников Навального
В воскресенье, 31 января, в связи с несанкционированными акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы введут некоторые ограничения.
О них сообщает полиция Москвы.
Так, в центре ограничат движение пешеходов и с 8:00 на вход и выход закроют семь станций метро:
- Александровский сад;
- Охотный ряд;
- Театральная;
- Площадь Революции;
- Кузнецкий мост;
- Лубянка;
- Китай-город.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.
Также 31 января в тех районах Москвы, где планируются протесты, будут закрыты магазины и заведения общепита. Наконец, в центре мегаполиса с 09:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.
Как писала "Страна", сбор митингующих штаб Навального назначил у здания ФСБ России.
Между тем в пятницу Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Навального, его соратников и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.