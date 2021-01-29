В воскресенье, 31 января, в связи с несанкционированными акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы введут некоторые ограничения.

О них сообщает полиция Москвы.

Так, в центре ограничат движение пешеходов и с 8:00 на вход и выход закроют семь станций метро:

Александровский сад;

Охотный ряд;

Театральная;

Площадь Революции;

Кузнецкий мост;

Лубянка;

Китай-город.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Также 31 января в тех районах Москвы, где планируются протесты, будут закрыты магазины и заведения общепита. Наконец, в центре мегаполиса с 09:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

Как писала "Страна", сбор митингующих штаб Навального назначил у здания ФСБ России.

Между тем в пятницу Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата Навального, его соратников и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.