Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что людей, умерших от коронавирусной болезни, хоронят в закрытых гробах вовсе не из-за риска распространения инфекции.

Этот миф эксперт развеял в своем видеоблоге.

"Похороны человека с коронавирусной инфекцией опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может. То что тела умерших, не дают с ними прощаться, их хоронят в закрытых гробах, говорит о том, что государство не проводит разъяснительную работу с населением. Надо соблюдать противоэпидемические правила в процессе похорон: маски, социальное дистанцирование. Но сам факт похорон, ваше нахождение рядом с умершим, не несет никакого дополнительного риска", - сказал врач.

Доктор Комаровский добавил, что у больных способность заражать окружающих снижается уже через 4-5 дней с начала появления симптомов.

"Сам факт похорон и ваше нахождение рядом с умершим не несет никакого дополнительного риска заболеть", - резюмировал медик.

Видео: YouTube/ Доктор Комаровский

Напомним, недавно Комаровский рассказал об опасностях психоза среди пациентов с коронавирусом, а также о способах защитить свой организм от новых мутаций инфекции.