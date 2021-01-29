Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" отреагировала на принятый Верховной Радой закон, который запрещает регистрацию в Украине разработанных в России вакцин. В "ОПЗЖ" заявили, что в вопросе защиты здоровья людей нет места политике и идеологии, а таким законом Зе-команда ставит свои политические расчеты выше человеческих жизней.

Заявление политсилы опубликовано на ее сайте 29 января.

"Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса. "Слуги" не сочли нужным предусмотреть национальную процедуру регистрации и клинических испытаний вакцин. Им достаточно выводов других стран. Зато по требованию фракции Порошенко запрещена регистрация вакцин, произведенных в России. И неважно, какими свойствами эти вакцины будут обладать и окажутся ли они лучше других аналогов", - напомнили в партии ход событий с принятием закона.

В "ОПЗЖ" также вспомнили слова Владимира Зеленского о том, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. И что Украина вскоре разработает собственный препарат.

"Но сегодня вакцинация в Украине, в отличие от большинства стран Европы, так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А всё, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов", - отметили в оппозиции.

В "ОПЗЖ" считают, что сотрудничество с Россией в борьбе с эпидемией позволило бы уже в декабре прошлого года начать вакцинацию, наладить в Украине производство вакцины и преодолеть эпидемию.

"Но коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заокеанских хозяев для Зе-команды важнее, чем интересы людей. Ответственность за этот провал полностью лежит на власти. Украинские граждане обязательно дадут политическую оценку этой власти на выборах. В интересах всей страны, чтобы эти выборы прошли как можно раньше", - резюмировали в партии.

Ранее "Страна" приводила заявление главы МОЗ о том, что российскую вакцину в Украине регистрировать не будут.

Мы также сообщали, что Зеленский в разговоре с президентом Еврокомиссии назвал вакцинацию украинцев вопросом геополитики.