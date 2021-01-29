Чтобы передать недвижимость в собственность ребенка, можно составить завещание или договор дарения. В то же время по завещанию лицо станет собственником имущества только после смерти завещателя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Оба варианта достаточно широко распространены в мире. Важно понимать, что завещание - не единственный выход из ситуации, ведь дети - полноценные члены общества и могут также владеть имуществом, как и взрослые, с той лишь разницей, что собственность детей требует дополнительной опеки и контроля со стороны родителей.

В Центральном межрегиональном управлении Минюста обратили внимание на некоторые правовые особенности, связанные с возрастной категорией детей, и условия, при которых ребенок может приобретать имущество.

Так, согласно украинскому законодательству ребенком считается человек, не достигший 18-летнего возраста. В свою очередь, до 14 лет ребенок считается малолетним, а с 14 до 18 - несовершеннолетним. Это разделение имеет принципиальную разницу и отличает их друг от друга объемом прав и обязанностей.

В чем же заключаются отличия?

Если говорить о малолетнем ребенке, то он может совершать мелкие бытовые покупки невысокой стоимости, отвечающие его развитию и удовлетворяющие его ежедневные потребности.

То есть для того, чтобы передать имущество своему ребенку, родители несовершеннолетних должны сначала получить одобрительное решение (разрешение) от органа опеки и попечительства. Ведь основным видом деятельности данного учреждения является защита прав и интересов каждого ребенка, в том числе защита от недобросовестных родителей. Особо важным моментом является получение разрешения от данного органа, без которого невозможно заключить ряд серьезных сделок на имя ребенка, например: заключить договоры, требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации; договора о разделении или обмене жилого дома, квартиры; предоставление письменных обязательств от имени ребенка; отказ от его имущественных прав и другое. Разрешение на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка предоставляется органом опеки и попечительства после проверки, которая проводится в течение одного месяца, и только в случае гарантирования сохранения права ребенка на жилье.

Какое-либо отчуждение недвижимости ребенка может быть осуществлено только с учетом гарантирования сохранения его права на жилье. Гарантией может быть, например, переоформление на ребенка права собственности другой эквивалентной по пропорциональности недвижимости, или же, как вариант, заключение предварительного договора о покупке недвижимости на ребенка, и предоставление этого документа в орган опеки и попечительства как доказательство о сохранении его прав.

Но только подача заявления для получения разрешения не гарантирует положительного решения вопроса, поскольку органы опеки и попечительства могут отказать в предоставлении разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка с одновременным обращением к нотариусу относительно наложения запрета отчуждения такого имущества только в случаях, если они установили, что:

1) мать и/или отец ребенка, которые (которая, который) обратились за разрешением, лишены судом родительских прав;

2) суд, орган опеки и попечительства или прокурор постановили (приняли) решение об отобрании ребенка от родителей (или того из них, который обратился за разрешением) без лишения их родительских прав;

3) в суд подан иск о лишении родителей ребенка (или того из них, который обратился за разрешением) родительских прав;

4) лицо, обратившееся за разрешением, сообщило о себе неправдивые сведения, имеющие существенное значение для решения вопроса о предоставлении разрешения или отказе в его предоставлении;

5) между родителями ребенка нет согласия относительно совершения сделки о недвижимом имуществе ребенка;

6) между родителями ребенка или между одним из них и третьими лицами существует судебный спор относительно недвижимого имущества, за разрешением на совершение сделки относительно которого обратились родители ребенка (или один из них);

7) совершение сделки приведет к сужению объема существующих имущественных прав ребенка и/или нарушению охраняемых законом интересов ребенка.

Конечно же, дарение не подразумевает передачу чего-то взамен. Нельзя предусмотреть в договоре дарения то, что, например, квартира дарится в обмен на что-либо или же подарок обязывает совершить в пользу дарителя какие-либо действия.

В договор могут быть внесены некоторые условия, такие как запрет на продажу, обмен, разделение и другие обременения подарка на определенный срок.

Например, отец может подарить дом своему малолетнему сыну, но по условиям договора дарения запретить продавать этот дом до наступления определенного возраста или после окончания определенного в договоре срока.

По умолчанию, имуществом ребенка управляют его родители, которые обязаны обеспечивать его сохранность и использование исключительно в интересах ребенка. Если между родителями не заключен специальный договор, распределяющий их обязанности по управлению, то считается, что они делают это совместно.

Поэтому необязательно ждать совершеннолетия ребенка, чтобы передать в его собственность имущество. Воспользовавшись такой возможностью, родители могут быть спокойны уже сегодня.

Ранее Верховный суд объяснил, когда нельзя расторгнуть договор дарения.

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