Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального, его соратников и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, о задержании которых стало известно 28 января. Их обязали сидеть под арестом до 23 марта.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Мера пресечения касается следующих лиц:

юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь;

координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова;

главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой;

брата оппозиционера Олега Навального;

участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

Все они были задержаны по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции протеста 23 января.

Под домашним арестом им запрещено покидать места проживания, общаться с кем-либо без согласования со следователем, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Мария Алехина в суде

Интересно, что во время заседания суда Соболь демонстративно читала книгу Олдоса Хаксли - автора одной из самых известных антиутопий "О дивный новый мир".

Соболь в суде увлеклась чтением

Ранее "Страна" подробно писала о протестах в России 23 января, участники которых требовали освободить Навального.

Его сторонники готовят новые митинги на последние выходные января.