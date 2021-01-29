Брата Навального, его соратников и участницу Pussy Riot отпустили под домашний арест в Москве
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест брата оппозиционера Алексея Навального, его соратников и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, о задержании которых стало известно 28 января. Их обязали сидеть под арестом до 23 марта.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Мера пресечения касается следующих лиц:
- юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь;
- координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова;
- главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой;
- брата оппозиционера Олега Навального;
- участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.
Все они были задержаны по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции протеста 23 января.
Под домашним арестом им запрещено покидать места проживания, общаться с кем-либо без согласования со следователем, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться телефоном и интернетом.
Мария Алехина в суде
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Ранее "Страна" подробно писала о протестах в России 23 января, участники которых требовали освободить Навального.
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