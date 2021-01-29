Доктор Комаровский объяснил, насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Известный врач Евгений Комаровский заверил, что бесконтрольный просмотр мультиков не может навредить ребенку, если это происходит редко.
Этой теме эксперт посвятил свой недавний пост в Instagram.
Так, одна из подписчиц врача сообщила, что ее четырехлетний ребенок обычно смотрит мультики не более часа в день. Однако дважды в месяц, когда малыш гостит у бабушки, это правило нарушается. В результате мальчик сидит у экрана намного дольше.
В свою очередь доктор Комаровский напомнил, что родители годами не соблюдают некоторые советы педиатров "и ничего, никто не переживает".
"Главное - это мир и покой в семье. Наличие бабушки, живой и здоровой, которая готова хотя бы два раза в месяц посмотреть за внуком целые выходные, - это прекрасно. Вы можете использовать это время для собственного отдыха или неотложных дел, поэтому не стоит требовать от бабушки многого. Мир, покой и благополучие важнее коррекции данной ситуации. Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет - ничего страшного нет", - заверил эксперт.
Он добавил, что если ребенок приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры.
"Вы либо соглашаетесь с ее правилами, либо не пускаете ребенка на ее территорию. Других правил я для вас придумать не могу", - написал Комаровский.
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