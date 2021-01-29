Известный врач Евгений Комаровский заверил, что бесконтрольный просмотр мультиков не может навредить ребенку, если это происходит редко.

Этой теме эксперт посвятил свой недавний пост в Instagram.

Так, одна из подписчиц врача сообщила, что ее четырехлетний ребенок обычно смотрит мультики не более часа в день. Однако дважды в месяц, когда малыш гостит у бабушки, это правило нарушается. В результате мальчик сидит у экрана намного дольше.

В свою очередь доктор Комаровский напомнил, что родители годами не соблюдают некоторые советы педиатров "и ничего, никто не переживает".

"Главное - это мир и покой в семье. Наличие бабушки, живой и здоровой, которая готова хотя бы два раза в месяц посмотреть за внуком целые выходные, - это прекрасно. Вы можете использовать это время для собственного отдыха или неотложных дел, поэтому не стоит требовать от бабушки многого. Мир, покой и благополучие важнее коррекции данной ситуации. Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет - ничего страшного нет", - заверил эксперт.

Он добавил, что если ребенок приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры.

"Вы либо соглашаетесь с ее правилами, либо не пускаете ребенка на ее территорию. Других правил я для вас придумать не могу", - написал Комаровский.

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