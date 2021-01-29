Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения".

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств", - говорится в сообщении.

Согласно закону, решение об ускоренной государственной регистрации вакцины от коронавирусной болезни принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований, если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или иной медицинский иммунобиологический препарат переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

При этом отдельно предусмотрено, что препарат не должен быть разработан в Российской Федерации.

"Кроме того, известная и потенциальная польза лекарственных средств должна преобладать над известными рисками. Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедшие процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год", - добавили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, на сегодня Украина заключила лишь один контракт на закупку вакцины от коронавирусной болезни - с китайской компанией Sinovac Biotech.

Также сегодня Кабмин представил календарный план вакцинации украинцев в этом году.