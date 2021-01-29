В Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием работницы Государственной фискальной службы, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. Делом занялось Госбюро расследований.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Авария произошла 28 января в 14:40 на трассе "Киев - Харьков - Должанский". По ней в направлении города Изюм двигался автомобиль "ВАЗ 2115". В это время с автозаправочной станции, расположенной рядом, выезжал автомобиль Toyota Camry под управлением сотрудницы ГФС в Харьковской области. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП 81-летний водитель "ВАЗ 2115" погиб на месте. Водитель Toyota Camry, а также пассажир автомобиля "ВАЗ 2115" госпитализированы в больницу. Еще четырем людям была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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