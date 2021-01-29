Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О государственной охране Государственного бюро расследований (ГБР)". Документ возлагает обязанность на Управление государственной охраны (УГО) охранять здание ГБР.

Об этом свидетельствует указ главы государства №40/2021 от 29 января.

"Определить важным государственным объектом, который подлежит государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киев", - говорится в документе.

Согласно указу, УГО предписано обеспечить осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих к нему территорий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что сотрудники Управления государственной охраны выстраивают не лучшие отношения с представителями журналистской профессии. Так, в мае прошлого года охранник УГО схватил нашего корреспондента за руку, когда тот пытался снять на видео кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

А осенью сотрудники УГО препятствовали съемке на территории больницы, где глава государства лечился от коронавирусной болезни.