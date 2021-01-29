Зеленский обязал УГО охранять здание ГБР и прилегающие к нему территории
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О государственной охране Государственного бюро расследований (ГБР)". Документ возлагает обязанность на Управление государственной охраны (УГО) охранять здание ГБР.
Об этом свидетельствует указ главы государства №40/2021 от 29 января.
"Определить важным государственным объектом, который подлежит государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киев", - говорится в документе.
Согласно указу, УГО предписано обеспечить осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих к нему территорий.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что сотрудники Управления государственной охраны выстраивают не лучшие отношения с представителями журналистской профессии. Так, в мае прошлого года охранник УГО схватил нашего корреспондента за руку, когда тот пытался снять на видео кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
А осенью сотрудники УГО препятствовали съемке на территории больницы, где глава государства лечился от коронавирусной болезни.