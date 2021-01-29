Во Франции 29 января задержали двух человек, подозреваемых в жестоком избиении 15-летнего подростка с украинскими корнями по имени Юрий. Днем ранее по этому делу были задержаны десять человек.

Об этом сообщает издание Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Из 12 задержанных сразу 11 человек - несовершеннолетние, а еще один - взрослый. Они находятся в полицейском участке. Их подозревают по статьям "покушение на убийство", "создание преступного сообщества с целью совершения преступления" и "групповое ограбление с применением насилия".

Как писала "Страна", избитого подростка врачи ввели в искусственную кому, из которой вывели 26 января.

По данным посольства Украины во Франции, Юрий стал жертвой участников банды "RD4".

Ранее пресса обнародовала информацию о том, что Юрий тоже был членом банды.