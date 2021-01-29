Сервис потокового аудио Spotify запатентовал новую технологию распознавания речи пользователя для определения его эмоционального состояния, пола, возраста либо акцента, для улучшения алгоритма рекомендаций музыки.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что технология распознавания будет использовать информацию об "интонации, стрессе, ритме и т.д. единиц языка" при анализе голоса.

Spotify разрабатывает эту технологию, поскольку просьба пользователей предоставлять личную информацию о том, что им нравится или наоборот, требует от них "скучного ввода ответов на несколько запросов, чтобы система могла определить вкусы пользователя".

По мнению представителей компании, необходим совсем другой подход к сбору данных, чтобы человеческая деятельность была "по крайней мере частично устранена".

Компания подала заявку на патент в 2018 году, но он был утвержден аж 12 января 2021 года.

Spotify - интернет-сервис потокового аудио (стриминговый сервис), который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. Предоставляет услуги легального онлайн-стриминга аудиозаписей основных мировых и независимых лейблов, включая BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Запущенный в октябре 2008 года шведским стартапом "Spotify AB".

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