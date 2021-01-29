Президент Украины Владимир Зеленский назначил шоумена и народного депутата от "Слуги народа" Александра Скичко губернатором Черкасской области.

Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 29 января.

"Назначить Скичко Александра Александровича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Перед этим президент освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской обладминистрации, подписав соответствующий указ №37/2021.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал глава государства.

Напомним, до своей политической карьеры Скичко стал финалистом шоу "Україна має талант" и некоторое время вел передачу "Подъем". Пиком его карьеры в шоу-бизнесе стала стала отведенная ему роль ведущего международного песенного конкурса "Евровидения-2017", который проходил в Киеве.

В 2019 году после парламентских выборов Скичко стал народным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".

20 января этого года Кабмин утвердил кандидатуру шоумена на пост губернатора Черкасской области.

"Страна" писала о том, что в политической тусовке он знаменит благодаря своему тестю - известному бизнесмену Леониду Юрушеву, который прошел большой путь от советского цеховика к совладельцу гостиницы "Интерконтиненталь" в Киеве.

Также вы можете прочитать наше интервью со Скичко, в котором он рассказал о своих ожиданиях от работы на посту губернатора.