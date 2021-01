Новая администрация США проводит анализ заключенного при Дональде Трампе, в январе 2020 года, торгового соглашения с Китаем. У Байдена хотят определить, выгодна ли сделка Вашингтону.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки во время пятничного брифинга, который транслировался в Твиттере Белого дома.

У Паски спросили, как новый президент относится к заключенным при Трампе договоренностях с Китаем по торговле.

"Новая команда по нацбезопасности, недавно утвержденный госсекретарь США, а также сам президент Байден сейчас изучают все аспекты нашей национальной безопасности, в том числе, конечно, наши отношения с Китаем", - ответила Псаки.

Она пояснила, что цель нынешней администрации - "определить наилучший подход. И речь идет не только об экономике, но и о стратегических вопросах, о вопросах безопасности".

Она напрямую не ответила на уточняющий вопрос о том, считает ли нынешняя администрация соглашение с КНР по торговле все еще действующим и собирается ли добиваться от Пекина выполнения взятых на себя обязательств в рамках этого соглашения.

