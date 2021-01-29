Новая администрация США проводит анализ заключенного при Дональде Трампе, в январе 2020 года, торгового соглашения с Китаем. У Байдена хотят определить, выгодна ли сделка Вашингтону.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки во время пятничного брифинга, который транслировался в Твиттере Белого дома.

У Паски спросили, как новый президент относится к заключенным при Трампе договоренностях с Китаем по торговле.

"Новая команда по нацбезопасности, недавно утвержденный госсекретарь США, а также сам президент Байден сейчас изучают все аспекты нашей национальной безопасности, в том числе, конечно, наши отношения с Китаем", - ответила Псаки.

Она пояснила, что цель нынешней администрации - "определить наилучший подход. И речь идет не только об экономике, но и о стратегических вопросах, о вопросах безопасности".

Она напрямую не ответила на уточняющий вопрос о том, считает ли нынешняя администрация соглашение с КНР по торговле все еще действующим и собирается ли добиваться от Пекина выполнения взятых на себя обязательств в рамках этого соглашения.

Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki. https://t.co/kb1cnMrQgx — The White House (@WhiteHouse) January 29, 2021

Одним из приоритетов администрации Трампа был пересмотр торговых отношений с КНР: 45-й президент считал, что правила, по которым многие годы шла эта торговля, крайне выгодны Пекину и невыгодны США. Поэтому Трамп стремился добиться более справедливых для своей страны условий для торговли с Китаем.

По условиям подписанного им соглашения, за 2020-2021 годы Китай должен приобрести в США товары и услуги на сумму, на $200 млрд превышающую уровень 2017 года - до начала торгового спора между двумя странами.

В январе сообщалось, что Китай менее чем на 60% выполнил план закупки американских товаров, предусмотренный первой фазой торгового соглашения.

Как писала "Страна", Байден пересматривает многие решения Трампа. Так, он отменил указ предшественника о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Также Байден аннулировал указ Трампа об открытии границ для туристов из Европейского Союза.