Депутатам "Слуги народа" выдают именные бюллетени с вопросом "за или против исключения (народного депутата из этой фракции) Александра Дубинского". Результаты голосования объявят в понедельник на заседании фракции.

Об этом сообщают источники "Страны".

"Курируют процесс руководители депутатских групп. Такую методику руководство фракции применило после многочисленных обвинений в манипуляциях и возмущений из-за голосования в мобильном приложении, в котором многие вообще не голосовали. А это голосование вроде как не анонимное, но фамилии знает только руководство. То есть, по задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против и не будет "догонять". Результаты голосования объявят в понедельник на фракции. Хотя не очень понятно как проверить достоверность подсчета. Предполагаю, что на заседании фракции потребуют повторить голосование, чтоб всем было видно кто голосовал", - сообщил собеседник.

В свою очередь сам Дубинский прокомментировал выдачу бюллетеней для голосования за исключение его из парламентской фракции "Слуга народа".

"Друзья, добро всегда побеждает зло. Поэтому я не сомневаюсь в своей победе. Вопрос только во времени и в тех усилиях, которые я на неё потрачу. Вместо того, чтобы решать самые важные для страны и для своих избирателей проблемы. Но постараюсь как-то совместить. Потому что необходимо заниматься чисткой авгиевых конюшен, в которые хотят превратить нашу политическую силу. Других комментариев не будет (пока)", - написал нардеп в своем телеграм-канале.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский. Их обвиняют во вмешательстве в избирательный процесс в США.

После этого президент Владимир Зеленский посоветовал Дубинскому покинуть ряды фракции.

Сам же нардеп позже обратился к главе государства и попросил его о личной встрече без посредников, чтобы обсудить ситуацию с санкциями.