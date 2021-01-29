Бесплатная вакцинация украинцев от коронавирусной болезни начнется в феврале. К концу года прививки получат 14,4 млн граждан.

Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 29 января.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от коронавирусной болезни, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты в первую очередь - всего 367 тыс. чел. Их вакцинация продлится с февраля по апрель и будет проведена мобильными бригадами.

В апреле также начнется бесплатная вакцинация на стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн чел. этих категорий.

В июне-июле, на стационарных пунктах вакцинируют 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.

Мобильные бригады в мае-июне бесплатно привьют всех остальных медиков - всего 363 тыс. чел.

В июле-августе вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс. чел.), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн чел.). После этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

Ляшко добавил, что холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.

Напомним, Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.