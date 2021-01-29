Накрывший Киев в пятницу снег смещается в сторону Сумской области. Завтра в столице ожидается еще остаточный снегопад, а в воскресенье - без осадков. Об этом в соцсети сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Этот красивый январский киевский снег во второй половине дня прекратится. Зона осадков перемещается в направлении Сумщины. Завтра еще снег в Киеве - будет, в воскресенье - сухая пауза.

Так что можно будет сегодня в перерыве слепить снежную бабу или бросить снежки, высвободить лишние эмоции", - написала синоптик.

Напомним, что в субботу синоптики прогнозирую осадки на территории всей Украины, а снегопад только в северных регионах, а также в в Ровенской и Волынской областях.

Также мы сообщали, что снегопады и сильный ветер оставили без света более 300 населенных пунктов в семи областях Украины.