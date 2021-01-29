Комиссия по журналистской этике раскритиковала закон "О медиа" за карательные полномочия Нацсовета по ТВ
Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) указала на недостаток скандального законопроекта "О медиа", которым Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по сути наделен полномочиями накладывать санкции на СМИ. КЖЭ призвала предусмотреть в проекте саморегулирование работы медиа.
Как сообщается на сайте Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), соответствующее обращение глава КЖЭ Андрей Куликов направил председателю парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву.
В обращении сказано, что в нынешнем проекте закона не учтена распространенная и отработанная практика урегулирования конфликтов между медиа и аудиторией. В мире подобные трения решаются через пресс-советы или комиссии по журналистской этике. А в Украине отсутствие такого механизма в законопроекте сделает неизбежным обращение Нацсовета по ТВ в суд и наложение санкций на медиа.
КЖЭ считает это неэффективным расходованием ресурсов государства, противоречащим европейской и мировой практике. Поэтому КЖЭ предлагает внести в законопроект изменения, которые позволят жалобщику самостоятельно определить, куда обращаться с жалобой: в орган саморегулирования или в Нацсовет.
Не предусмотрены возможности для исправления ошибок самими медиа и журналистами во многих разделах документа, в частности, в статьях о защите несовершеннолетних, о защите прав пользователей. В статье о правилах распространения информации не упоминается Кодекс этики украинского журналиста, соблюдение которого является важным условием доверия к медиа во всем мире.
"В разделе VIII "Ответственность за нарушение законодательства в сфере медиа" необходимо четко и однозначно отметить, что жалобы на нарушение положений Кодекса этики украинского журналиста не являются предметом регулирования данного закона", - заявили в КЖЭ.
Таким образом, Комиссия по журналистской этике подчеркнула необходимость привести текст законопроекта "О медиа" в соответствие с европейской и мировой практикой и четко определить в документе сферу отношений, которую законодатель оставляет на саморегулирование.
"Убеждены, что в случае, если жалоба в орган саморегулирования не будет рассмотрена или если решение органа саморегулирования не удовлетворит стороны, они сохранят право обратиться в суд. Однако подчеркиваем, что работа органа саморегулирования в области соблюдения этических стандартов медиа и журналистами, которым является Комиссия по журналистской этике, уже сегодня позволяет решать подавляющее количество жалоб. Что влияет на повышение качества работы медиа, на рост медиаграмотности граждан и разгружает судебную систему Украины", - отметили авторы обращения.
Соответствующие изменения в законопроект "О медиа" в КЖЭ призывают внести до вынесения проекта на голосование в сессионном зале Верховной Рады.
Как писала "Страна", осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.
Мы также приводили мнение о том, зачем лагерю "соросят" нужен этот скандальный закон, за который они так ратуют.