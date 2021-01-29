Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) указала на недостаток скандального законопроекта "О медиа", которым Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по сути наделен полномочиями накладывать санкции на СМИ. КЖЭ призвала предусмотреть в проекте саморегулирование работы медиа.

Как сообщается на сайте Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), соответствующее обращение глава КЖЭ Андрей Куликов направил председателю парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву.

В обращении сказано, что в нынешнем проекте закона не учтена распространенная и отработанная практика урегулирования конфликтов между медиа и аудиторией. В мире подобные трения решаются через пресс-советы или комиссии по журналистской этике. А в Украине отсутствие такого механизма в законопроекте сделает неизбежным обращение Нацсовета по ТВ в суд и наложение санкций на медиа.

КЖЭ считает это неэффективным расходованием ресурсов государства, противоречащим европейской и мировой практике. Поэтому КЖЭ предлагает внести в законопроект изменения, которые позволят жалобщику самостоятельно определить, куда обращаться с жалобой: в орган саморегулирования или в Нацсовет.

Не предусмотрены возможности для исправления ошибок самими медиа и журналистами во многих разделах документа, в частности, в статьях о защите несовершеннолетних, о защите прав пользователей. В статье о правилах распространения информации не упоминается Кодекс этики украинского журналиста, соблюдение которого является важным условием доверия к медиа во всем мире.

"В разделе VIII "Ответственность за нарушение законодательства в сфере медиа" необходимо четко и однозначно отметить, что жалобы на нарушение положений Кодекса этики украинского журналиста не являются предметом регулирования данного закона", - заявили в КЖЭ.

Таким образом, Комиссия по журналистской этике подчеркнула необходимость привести текст законопроекта "О медиа" в соответствие с европейской и мировой практикой и четко определить в документе сферу отношений, которую законодатель оставляет на саморегулирование.

"Убеждены, что в случае, если жалоба в орган саморегулирования не будет рассмотрена или если решение органа саморегулирования не удовлетворит стороны, они сохранят право обратиться в суд. Однако подчеркиваем, что работа органа саморегулирования в области соблюдения этических стандартов медиа и журналистами, которым является Комиссия по журналистской этике, уже сегодня позволяет решать подавляющее количество жалоб. Что влияет на повышение качества работы медиа, на рост медиаграмотности граждан и разгружает судебную систему Украины", - отметили авторы обращения.

Соответствующие изменения в законопроект "О медиа" в КЖЭ призывают внести до вынесения проекта на голосование в сессионном зале Верховной Рады.

Как писала "Страна", осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.

Мы также приводили мнение о том, зачем лагерю "соросят" нужен этот скандальный закон, за который они так ратуют.