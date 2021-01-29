В субботу, 30 января, в Украине снова ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед. Северные регионы страны, а также Ровенскую и Волынскую области накроет преимущественно снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также синоптики предупреждают об усилении ветра дл 15-20 м/с в Карпатах и ​​на востоке страны.

Температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов, на севере - до -8. В дневные часы - от 0 до +7 градусов.