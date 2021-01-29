Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать вакцину от коронавируса производства англо-шведской компании AstraZeneca людям старше 18 лет.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"EMA рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca от COVID-19 с целью предотвратить коронавирусную болезнь у лиц от 18 лиц и старше", - сказано в документе.

Это уже третья вакцина, получившая одобрение в Евросоюзе. Ранее европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

"С этим третьим одобренным препаратом мы еще больше расширили выбор вакцин, доступных для ЕС и государств - членов Европейской экономической зоны для борьбы с пандемией и защиты их граждан", - сказал исполнительный директор EMA Эмер Кук.

К выводам о безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca специалисты EMA пришли на основании анализа четырех клинических испытаний, проведенных в Великобритании, Бразилии и ЮАР. В испытаниях принимали участие примерно 24 тысячи человек.

Векторная вакцина AZD1222 была разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить примерно 80 миллионов доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит менее половины этого количества, что связано с производственными проблемами AstraZeneca, о которых стало известно на днях.

Как сообщала "Страна", в Институте вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовали применять препарат этой фирмы для людей старше 65 лет, так как нет данных, какой иммунный ответ он вызывает у этой возрастной категории.