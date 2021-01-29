Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Axios. Запись беседы главы государства с журналистами будет показана в эфире телеканала HBO в воскресенье, 31 января.

Об этом в своем Twitter сообщила глава украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

Судя по информации, размещенной на сайте американского телеканала, интервью с Зеленским покажут в 18:00 по Североамериканскому восточному времени (01:00 по Киеву). Эфир продлится всего 28 минут.

По данным Гонгадзе, общаться с украинским лидером будет журналист Джонатан Свон, известный своим интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Очевидно, президент попытается перебить негативную волну, которая против него катится в западных СМИ, а также еще раз засвидетельствовать свою приверженность "линии Байдена", - комментирует общение Зеленского с американским журналистом телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский дал интервью украинскому журналу "Фокус". В ходе беседы с журналистом глава государства, в частности, рассказал, при каких условиях позвонит президенту России Владимиру Путину.

Также мы рассказывали, о чем Зеленский рассказал в интервью американскому изданию The New York Times, обнародованном в конце прошлого года.