Чтобы "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и побороть непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС", Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз таких препаратов из сообщества. Исключение сделают для вакцин, которые будут распределять по программе COVAX, - в том числе для Украины.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Согласно решению Комиссии, запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения государств - членов ЕС. Мера введена до конца марта и касается тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Исключением в ограничении на экспорт станут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди таких стран значится и Украина. Для вывоза вакцин в Украину не нужно будет дополнительное одобрение.

Ранее "Страна" цитировала заявление Максима Степанова, что Украина готова выкупать избыточные препараты от коронавируса у стран - членов Евросоюза.

Между тем, пока в ЕС обеспокоены доступом к вакцинам, а Украина ждет поставок препаратов от сообщества, в "ДНР" и "ЛНР" уже на выходных прибудет первая партия российской вакцины.