Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика, которое произошло в Самарской области России вечером в пятницу, 29 января. Еще 13 человек - пострадали.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что грузовик с прицепом занесло на скользкой дороге.

"Авария случилась на трассе М-5 Урал, грузовик с прицепом занесло. Пострадавших развозят по больницам. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении телеграм-канала.

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