В России при столкновении автобуса с грузовиком погибли 8 человек. Фото
Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика, которое произошло в Самарской области России вечером в пятницу, 29 января. Еще 13 человек - пострадали.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное МВД.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что грузовик с прицепом занесло на скользкой дороге.
"Авария случилась на трассе М-5 Урал, грузовик с прицепом занесло. Пострадавших развозят по больницам. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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