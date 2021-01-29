В Польше на нелегальном табачном заводе задержали пятерых украинцев
Неподалеку от польского города Вроцлав, где недавно украинец напал на полицейских, правоохранители задержали пятерых граждан Украины, которые работали на незаконной табачной фабрике.
Об этом информирует пресс-служба польской полиции.
Всего в ходе операции были задержаны 8 человек, которые работали на производстве. Также правоохранители изъяли производственную линию, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму около 2 млн злотых (примерно 15 миллионов гривен).
По данным следствия, только в ноябре прошлого года преступники могли изготовить примерно 8 млн сигарет.
Сама фабрика располагалась на двух этажах, однако в производственный цех можно было добраться только при помощи секретного лифта. В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет.
Всех задержанных взяли под временный арест. Правоохранители рассчитывают, что число подозреваемых по этому делу будет увеличиваться.
В Центральном следственном бюро полиции добавили, что оперативные мероприятия провели в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет неподалеку Вроцлава не обнародовали.
Напомним, недавно в Польше украинец, работавший на одном из заводов, уволился и в знак протеста пришел к зданию предприятия абсолютно голым.
Также мы писали о том, как в польском городе Вронки, расположенном на западе страны, 21-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем автомобиле забор местного кладбища.