Неподалеку от польского города Вроцлав, где недавно украинец напал на полицейских, правоохранители задержали пятерых граждан Украины, которые работали на незаконной табачной фабрике.

Об этом информирует пресс-служба польской полиции.

Всего в ходе операции были задержаны 8 человек, которые работали на производстве. Также правоохранители изъяли производственную линию, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму около 2 млн злотых (примерно 15 миллионов гривен).

По данным следствия, только в ноябре прошлого года преступники могли изготовить примерно 8 млн сигарет.

Сама фабрика располагалась на двух этажах, однако в производственный цех можно было добраться только при помощи секретного лифта. В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет.

Всех задержанных взяли под временный арест. Правоохранители рассчитывают, что число подозреваемых по этому делу будет увеличиваться.

В Центральном следственном бюро полиции добавили, что оперативные мероприятия провели в ноябре прошлого года, но в интересах следствия и в связи с необходимостью проведения очередных мероприятий, информацию о ликвидации фабрики сигарет неподалеку Вроцлава не обнародовали.

Напомним, недавно в Польше украинец, работавший на одном из заводов, уволился и в знак протеста пришел к зданию предприятия абсолютно голым.

Также мы писали о том, как в польском городе Вронки, расположенном на западе страны, 21-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем автомобиле забор местного кладбища.