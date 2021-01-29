Парламент Португалии 29 января одобрил окончательную редакцию закона, разрешающего эвтаназию - практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием. Закон легализует самоубийство с помощью врача для безнадежно болеющих и тяжело раненых.

Об этом сообщает Associated Press.

За закон отдали голоса 136 депутатов парламента, 78 высказались против, а четыре законодателя воздержались.

Принятый документ объединяет пять законопроектов о праве на смерть, утвержденных в феврале прошлого года на профильных комитетах. В них прописаны административные процедуры и другие детали процесса эвтаназии.

Теперь закон перейдет к президенту страны, который может попытаться заблокировать его.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в ближайшие недели должен решить, одобрить ли этот закон, наложить вето на него или отправить его в Конституционный суд для рассмотрения.

Конституция Португалии гласит, что человеческая жизнь священна, хотя аборты в стране легальны с 2007 года.

Парламент может преодолеть вето президента, проголосовав во второй раз за одобрение документа.

В нескольких других странах Европейского Союза разрешена эвтаназия и помощь в самоубийстве. Например, год назад Конституционный суд Германии выступил против запрета эвтаназии.

А в Канаде, как писала "Страна", самоубийство с помощью врача узаконили в 2016 году.