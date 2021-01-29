Сегодня праворадикала Сергея Стерненко отпустили на поруки. Одесский суд отменил ему ночной домашний арест.

Стерненко обвиняют в умышленном убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова весной 2018 года. И, несмотря на тяжесть обвинений, меру пресечения - и без того легкую - ему полностью убрали.

Дело об убийстве Кузнецова слушается в Одессе пятый месяц. А с момента его гибели прошло уже более двух лет.

"Страна" вспомнила, что сейчас происходит вокруг суда над Стерненко.

Два года до "пидозры"

Сергей Стерненко зарезал человека в мае 2018 года. Это произошло поздно ночью, когда экс-глава одесского "Правого сектора" возвращался с девушкой домой.

На улице у него возник конфликт с двумя мужчинами - Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. В итоге завязалась драка. В ходе которой Стерненко достал нож, ранил одного и убил второго незнакомца.

Версии следствия и самого Стерненко разнятся. Он говорил, что это была самооборона, а нападавшие собирались его убить. Правда, непонятно, почему на убийство они пошли безоружными, тогда как их "жертва" оказалась вооружена.

Полиция же утверждала, что националист сам имел агрессивные намерения. И, в ходе драки, догнал и нанес Кузнецову сильный удар в область сердца. То есть убийство квалифицировалось как умышленное.

Что подтверждала и экспертиза МВД, которую публиковала "Страна". Позже с этими аргументами согласилась СБУ, которая по итогу вынесла Стерненко подозрение.

Но это произошло только летом 2020 года. До этого Стерненко проходил по делу как свидетель. Оставаться в этом статусе (и на свободе) ему помогло вмешательство сверху. Дело об убийстве забрала в Киев Генпрокуратура, после чего Луценко расписал его на СБУ, где история и была похоронена до времени.

Такое заступничество объяснялось тем, что праворадикальный актив при Порошенко поддерживался государством и выводился из-под уголовной ответственности. Что же до Стерненко, то он, по информации "Страны", еще и сотрудничал с СБУ.

После поражения Порошенко на выборах суд по иску юриста Андрея Портнова вернул дело в МВД. И уже осенью 2019 года ведомство направило проект подозрения Стерненко на подпись новому генпрокурору Рябошапке. Но тот заявил, что оснований подписывать "пидозру" нет.

Более того, накануне Рябошапка лично встретился с радикалом и позировал с ним на одной из конференций. А затем снова вернул дело в СБУ. После чего история замерла до весны 2020 года и начала двигаться уже при новом генпрокуроре Ирине Венедиктовой - Зеленский тогда накануне местных выборов пытался "бросить кость" юго-восточному электорату.

Летом Стерненко вручили подозрение и 16 июня отправили под круглосуточный домашний арест. Правда, уже в августе меру смягчили до ночного ареста.

Далее дело передали на рассмотрение в Одессу, где прописан Стерненко.

Как рассматривают дело Стерненко

Приморский суд Одессы взялся за убийство Кузнецова 31 августа. Рассматривали там не только смерть, но и незаконное ношение Стерненко холодного оружия. В заседаниях принимает участие и адвокат семьи погибшего.

На первом же заседании прокурор подал ходатайство о заключении радикала в СИЗО. А защита Стерненко - об отводе судей. На следующий день его удовлетворили - судейский состав был изменен. Но Сергея за решетку не отправили.

При этом адвокаты заявили, что в Приморском суде Одессы слушалось так много дел против Стерненко, что судьи этого учреждения не могут быть к нему априори объективны. В связи с чем были озвучены планы изменить подсудность.

Однако уже через неделю - 8 сентября - Верховный суд отказал Стерненко перевести слушания в Киев.

24 сентября адвокаты потребовали изменить статью со 115-й (умышленное убийство) на 116-ю (убийство в состоянии сильного волнения). Но суд оставил ходатайства без рассмотрения и закрыл заседание.

Через несколько дней Стерненко подтвердили меру пресечения - ночной домашний арест - хотя прокурор просил отправить подсудимого в СИЗО - поскольку не может установить его места жительства (подсудимый не открывал дверь полиции, которая приходила его проверять).

Затем прошел еще почти месяц, прежде чем суд снова собрался. 23 октября Стерненко допросили. И он дал ценные сведения - признал, что нож, которым он зарезал Кузнецова, принадлежал ему. Раньше "активист" рассказывал разные версии: сначала, что это не его нож, а нападавших. А потом - что нож был также у Кузнецова (и это оказалось ложью).

Наличие ножа Стерненко объяснил угрозами своей жизни, которые он якобы получал до стычки с Кузнецовым и Исайкулом.

На суде он описал, как произошел конфликт. По его версии, он увидел двух мужчин, которые были "настроены агрессивно", и достал нож, двигаясь к ним навстречу в узком переулке. Когда они поравнялись, один из мужчин ударил радикала по голове. Как отбивался - Стерненко не помнит, но в какой-то момент нападавшие начали бежать. За одним из них Стерненко погнался, но тот потом упал, после чего Сергей, по его словам, вызвал "скорую".

Отметим, что следствие считает иначе - Стерненко догнал Кузнецова и ударил его ножом. Версия же о том, что человек со смертельным ранением в сердце сумел пробежать 100 метров, не выдерживает критики.

После показаний Стерненко прокурор поинтересовался, собирал ли он документы для получения разрешения на ношение ножа. Подсудимый ответил, что думал об этом, но решил, что разрешения ему не дадут, и не стал подавать документы. И сообщил, что носил с собой нож постоянно. Также он призал, что купил это оружие за сто долларов.

Жена погибшего Кузнецова предположила, что когда Стерненко достал нож, то шедшие мимо мужчины могли воспринять это как угрозу и напасть. Но обвиняемый с этим не согласился.

Затем перешли к ранениям самого Стерненко. Он утверждал, что ему нанесли их в драке - в том числе ножевые порезы (хотя у тех, с кем дрался Сергей, оружия не нашли). Прокурор спросил, почему тогда нет крови Стерненко на месте драки и по пути, когда он бежал за Кузнецовым. Стерненко ответил, что кровь была, но ее "затоптали" прохожие.

Также обвиняемый заявил, что у него в руках был пакет, и большая часть его крови стекла туда. Добавим, что еще раньше "Страна" публиковала экспертизу, по которой крови Стерненко на ноже было больше всего. Хотя раны Кузнецова были более серьезными. То есть Сергей порезал себя скорее всего уже после драки, чтоб показать, что он тоже пострадал.

Пять главных экспертиз

Еще одно заседание, где дело рассматривали по сути, прошло 6 ноября. На нем обвинение зачитало результаты экспертиз, сделанных в Одессе.

Первая датируется июнем 2018 года. Это экспертиза тела погибшего Кузнецова. У него оказалось пять ранения: три легких (в ключицу, живот и правое плечо) и два тяжких (в брюшную полость, которую разрезали, и в сердце).

Вторая экспертиза - от ноября 2018 года. Она говорит, что после удара в сердце Кузнецов не мог пробежать 100 метров. А вот с остальными ранениями мог. При этом эксперты написали в своем заключении, что такой сценарий маловероятен, при этом уточнив, что объективных расчетов, сколько люди "бегают" с такими ранениями, не существует.

Также эта экспертиза утверждала, что на руках и предплечьях Кузнецова не было резаных ран - что часто бывает, когда обороняются от ножевых атак.

Адвокаты на суде этот момент начали сразу же подчеркивать и просить судей обратить на него внимание.

Третья экспертиза датирована уже августом 2019 года - когда дело вернули в Нацполицию. Она выяснила, что некоторые ранения Кузнецов получил, когда был уже в лежачем положении. Также эксперты уточнили, что умерший впоследствии мужчина потерял сознание в течение нескольких секунд. То есть пробежать так далеко не мог.

На это защита Стерненко потребовала вызвать экспертов для дачи показаний в суд. Ссылаясь на то, что они потом сами якобы отказались от своих выводов. Судья допустил такую возможность.

Последняя экспертиза была сделана в апреле 2020 года - уже при Венедиктовой. Здесь говорилось, что раны Кузнецов получил уже не лежа, а в "почти вертикальном" положении. Там говорится, что после ранения в сердце жертва Стерненко прожила четыре минуты. При этом сознание он потерял через 20 секунд.

Следующее заседание 13 ноября адвокаты Стерненко сорвали. Они начали упрекать вдову Кузнецова, что та говорит по-русски. Судья призвал не манипулировать языковым вопросом и закрыл заседание.

Следующее заседание прошло уже в январе. Обвинение представило выводы Киевского бюро судэкспертиз. Они показали, что ножевые ранения на левой руке у Стерненко не могли появиться при самообороне или при нанесении ударов противнику. Такой вывод был сделан по ремешку часов обвиняемого, который также попал под нож.

Также эксперты заявили, что при характере ран у Стерненко его кровь должна была остаться на месте драки и стекать по дороге к телу бежавшего Кузнецова. Но там ее нигде не нашли. То есть травму руки Стерненко получил там, где упал раненый Кузнецов. Это противоречит словам Стерненко, что он догнал свою жерву, чтобы "посмотреть".

Еще один вывод экспертов - раны Кузнецов получил на том месте, где он и умер (а не там, где они дрались, как утверждал Стерненко). Рана плеча - горизонтальная, и ее убитый мог получить после удара в сердце, считают судмедэксперты.

И, наконец, 5 января в суде зачитали психологическую экспертизу, заказанную стороной защиты. В ней говорилось, что Стерненко - человек уравновешенный и не мстительный, но был в состоянии аффекта, поскольку это не первое на него покушение. А погнался он за Кузнецовым, чтобы узнать, кто его "заказал".

Прокурор раскритиковал выводы экспертизы и сослался на показания самого Стерненко, который ранее говорил, что достал нож первым, как только увидел силуэты Кузнецова и Исайкула. Что опровергает выводы об "уравновешенности" Сергея.

Почему Стерненко вышел на свободу

Удивительно, но после всех этих красноречивых экспертиз, сегодня, 29 января, Приморский суд Одессы отпустил Стерненко на поруки.

Адвокаты подали такое ходатайство, заявляя, что Стерненко не может видеться с родными, которые живут в Киеве. Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский заявил о готовности взять радикала на поруки.

Прокурор был против смягчения меры пресечения. Он заявил, что подсудимый может влиять на свидетелей и семью Кузнецова. Но судья ходатайство удовлетворил. И теперь Сергей Стерненко в общем-то абсолютно свободен.

Разумеется, суд будет продолжаться. Но, судя по тому, как идут слушания по делу об убийстве Олеся Бузины - это "удовольствие" может длиться годами.

То есть курс, взятый еще при Порошенко, продолжается - радикалы, которых обвиняют в тяжких преступлениях, при любом удобном случае выходят на свободу. Или вообще не попадают за решетку.

Кроме обвиняемых в убийстве Бузины, точно так же на свободе подозреваемая в убийстве Татьяна Черновол. Отпустили домой и обвиняемых в смерти журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Точно также националистов не арестовывают за избиения людей или нападения на журналистов.

И пропуск на свободу для Стерненко - это сигнал, что таким как он в Украине по-прежнему можно всё. А Зеленский не может обеспечить обещанных посадок не только для высокопоставленных коррупционеров, но и для тех, чей вес далеко не так велик.

С другой стороны, обвинение настаивает на виновности Стерненко, а большинство свидетельств и экспертиз против него.

"Люди волнуются, что совершившему умышленное убийство в Одессе Стерненко изменили меру пресечения с домашнего ареста на поруки. Я бы так не радовался, причина — в соотвествии с законом срок домашнего ареста не может быть больше шести месяцев. Фигурант пытается изобразить позитивный сигнал, но абсолютно точно и уверенно идёт на приговор", - написал по итогам сегодняшнего заседания Андрей Портнов.

В данном случае ключевой вопрос - насколько суд (да и власть в целом) сможет выдержать давление со стороны группы поддержки Стерненко. Ответ на этот вопрос мы увидим в ближайшее время.