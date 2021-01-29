В Киеве на частный роддом "Лелека" завели уголовное дело по факту врачебной халатности из-за смерти новорожденной девочки, о которой стало известно в декабре 2020 года, когда киевлянка Лида Косогова публично обвинила роддом в смерти ее новорожденной дочери.

Как выяснилось, 6 января по обращению Лиды Косоговой было возбуждено уголовное дело против персонала роддома "Лелека" по статье 140, часть 2 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Дело расследует Оболонский райотдел полиции Киева.

Как рассказал генеральный директор роддома "Лелека" Валерий Зукин в комментарии "Стране", в роддоме проводили внутреннее расследование и пришли к выводу, что врачебной ошибки и тем более халатности не было. Наказывать акушера-гинеколога не за что.

"Случаи асфиксии у детей случаются, и в ряде случаев их удается спасти. Но, к сожалению, есть непредотвратимый случай", - уточнил Валерий Зукин.

Однако медицинские подробности данной ситуации он не стал разглашать, ссылаясь на врачебную тайну и тайну следствия. Этим же в роддоме объясняют и то, почему в медучреждении долго не комментировали эту тему.

"Не буду комментировать то, что написала у себя в Фейсбуке мать ребенка - скажу лишь, что с медицинской точки зрения она написала неправильно. С морально-этической - эмоции женщины, у которой умер ребенок, понятны. Но поскольку к нам есть претензии - пусть это решает независимая экспертиза, назначенная следствием", - отметил Валерий Зукин.

По его мнению, сложившаяся ситуация отражает несовершенство украинского законодательства, которое не защищает права ни пациентов, ни врачей.

"Что мы имеем в результате? Тотальное недоверие к медицине из-за подобных скандалов. А главное – это порождает презумпцию виновности докторов. Если что-то случилось, значит, виноват врач. Тотальное недоверие к врачам усиливается. Женщины активно начинают рожать дома и советовать другим, а чем это заканчивается - видно из последних новостей: в Ровно роженица умерла во время домашних родов", - сообщает Валерий Зукин.

Генеральный директор роддома уверяет, что от матери не скрывали реальное состояние ребенка.

Он также подтвердил, что, когда начался скандал, клиника удаляла провокационные и негативные комментарии на страницах клиники в социальных сетях.

"Это уже не свобода слова, а поливание грязью. Я себя чувствовал привязанным к столбу, меня оплевывают, а я даже не могу поднять руку, чтобы вытереть лицо. И я до сих пор не вытер лицо", – объяснил Зукин.

При этом в роддоме не планируют подавать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"В глазах общества мы будем выглядеть как сторона, воюющая с женщиной, у которой горе. С другой стороны, своей упорной Фейсбук-активностью она наносит роддому репутационный вред. У нас даже есть предположения, что за этой информационной атакой стоит некий "дирижер". Но мы не хотим открытой войны. В ней не будет выигравших - только проигравшие. И мы, и пациентка", - отметил Валерий Зукин.

Напомним, скандал в элитном роддоме Киева разгорелся в начале декабря. Из-за асфиксии головной мозг новорожденной девочки умер еще до рождения. И мать считает, что вина лежит на врачах, которые вовремя не заметили угрозы.

Также мы сообщали, что девочку, от которой отказались родители в элитном киевском роддоме, отдадут на усыновление за рубеж.