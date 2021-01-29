В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

В частности, на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального президента России, пресс-секретарь Белого дома ответила: "Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда".

Она отказалась привести дополнительные детали состоявшегося ранее на этой неделе разговора двух лидеров, как и сообщить о реакции Путина.



Напомним, что Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву.

Также "Страна" приводила версии Кремля и Белого дома по поводу телефонного разговора Байдена с Путиным.