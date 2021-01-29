Российские журналисты пообщались с представителем застройщика, ответственного за объект под Геленджиком, который известен как "дворец Путина". Выяснилось, что в здании будет работать гостиница.

Сюжет подготовил телеканал "Россия 1".

"Это апарт-отель, гостиница с номерами, с бассейном, с общими зонами. Это гостиница", - заявил мужчина в каске и спецоджеде в ответ на вопрос о том, действительно ли объект является резиденцией президента России.

Также журналист показал, что на данный момент в здании одни голые стены и ремонт там далек от завершения.

"И нет даже намека на то, что показано в фильме (Навального). Ни золотых орлов, ни мраморных колонн - по всему зданию идут отделочные работы", - говорится в сюжете.

Видео: YouTube/ Rogatkin Life

Напомним, недавно команда арестованного российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фильм-расследование о "дворце Путина", резиденции, которая якобы принадлежит российскому лидеру.

Сам Владимир Путин отрицает, что ему принадлежит объект под Геленджиком. В Кремле также опровергли информацию, рассказанную в фильме Навального.

После публикации расследования сторонники Навального вышли на митинги по всей России. Новые акции в поддержку оппозиционера запланированы на воскресенье, 31 января.