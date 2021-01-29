Сегодня, 29 января, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

В частности, данное заявление глава Еврокомиссии дала в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он, в свою очередь, поблагодарил Евросоюз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, которое произошло в декабре 2020 года.

"Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность", - сообщил президент главе Еврокомиссии.

Напомним, что 9 декабря европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский в разговоре с президентом Еврокомиссии назвал вакцинацию украинцев вопросом геополитики. В частности, обсудились меры по противодействию распространения пандемии Covid-19 и усилие европейских стран для получения населением широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.