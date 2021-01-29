Образовавшие Люблинский треугольник Украина, Литва и Польша готовы говорить с Александром Лукашенко, но на условиях взаимного уважения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что "мы готовы к разговору с Александром Лукашенко".

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации. Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить - разговор должен быть с взаимным уважением... Навязываться мы не будем", - добавил Кулеба.

Предметом разговора с Лукашенко может быть все, что может помочь Беларуси обеспечить демократию, пояснил министр.

Кулеба также объяснил, почему на встречу Люблинского треугольника пригласили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, - говорит, что всем хорошо известна позиция Лукашенко, а "сегодня мы услышали мнение противоположной стороны".

В свою очередь, у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что лидер демократической Беларуси впервые пообщалась с представителями Украины, сообщается на сайте оппозиционерки.

На встрече экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила "о благодарности белорусов украинской стороне за решение не признавать Лукашенко президентом" и призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против белорусских властей и предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку - "с участием демократической Белоруссии".

По словам Дмитрия Кулебы, страны Люблинского треугольника изучат позиции и просьбы, озвученные Тихановской. А на сегодняшней встрече никаких формальных решений не принимали, но достигли некоторых политических договоренностей.

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба заявил о желании Украины полностью отрезаться от энергосистем России и Беларуси и присоединиться к европейской.

Также мы сообщали, что Кулеба и глава ОБСЕ Линде в 20-градусный мороз отправились на Донбасс.