Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №3805, которым предлагается ввести лишение свободы до 7 лет за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов, если они спровоцировали тяжелые последствия.

Соответствующее решение на заседании в пятницу, 29 января, депутаты поддержали 281 голосом "за".

Документ предлагает ввести штрафы за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенных к лесному фонду, в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 700 до 1 400 гривен) для физических лиц. Для должностных лиц и ФОПов наказание будет строже, от 300 до 500 нмдг (от 5 100 до 8 500 гривен).

Кроме того, законопроект предусматривает штраф от 500 до 1000 нмдг (от 8 500 до 17 000 грн) за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, причинившее существенный вред. За повторное нарушение предлагается наказывать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Если такое же нарушение повлекло тяжелые последствия авторы документа предлагают наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

В этой статье тяжелыми последствиям считаются повлекшие нанесение ущерба на сумму свыше 60 нмдг (1 020 грн), а существенным вредом - от 20 нмдг (340 гривен).

Напомним, прошлой весной президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2339, который предусматривает усиление ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Тем временем в Ровенской области рекордными темпами продвигается вырубка леса, которая может привести к экологической катастрофе в регионе.