Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил меры по противодействию распространения пандемии Covid-19 и усилие европейских стран для получения населением широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

"Украина недавно вышла из локдауна. Сейчас регистрируем до пяти тысяч больных ежедневно, это почти в три раза меньше, чем до карантина. Тем не менее пандемия коронавируса остается серьезным вызовом как для Украины, так и для всего мира", - сказал Владимир Зеленский.

Также он выразил благодарность за инициативу Европейского Союза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.

По словам Зеленского, поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики.

Также Владимир Зеленский проинформировал собеседницу, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения. В связи с этим он призвал к более активному привлечению Еврокомиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - говорит Зеленский.

В свою очередь Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 года страны Европейского Союза и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины. "Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала глава Еврокомиссии.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил Евросоюз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, которое произошло в декабре 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина собирается выкупать излишки ковид-вакцин у стран Евросоюза. В частности, активно идут переговоры с основными производителями Covid-вакцины. С несколькими из них уже согласовывают потенциальные контракты.

Также напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.