Вакцина от коронавирусной болезни производства американской компании Johnson&Johnson показала эффективность на уровне 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба компании.

По результатам исследования, действенность препарата наблюдается через 28 дней после прививки. В США этот показатель достиг 72%.

В то же время для предотвращения тяжелой формы Covid-19 эффективность составила 85%. Спустя 28 дней после прививки вакцина продемонстрировала полную защиту от госпитализации с коронавирусной болезнью и связанного с ней летального исхода.

Напомним, ранее Еврокомиссия заключила контракты на поставки вакцин от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. При этом американские разработчики пока не подали заявки для регистрации своих препаратов в Европе.



Ранее мы писали о том, что во время испытаний этой вакцины один из добровольцев перенес инсульт.

Тем временем Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%. По словам замминистра здравоохранения, вакцинация в нашей стране начнется с 15 февраля.