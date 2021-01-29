Гражданку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестовали в России.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" в своем Telegram-канале в пятницу, 29 января.

По данным, предоставленным в материале, российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

"Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского", - заявили в правоохранительных органах России.



Ранее "Страна" сообщала, что в России задержали чеченца, который на митинге в поддержку Навального избивал нескольких омоновцев. Мужчина признал свою вину и понимает, за что его арестовали.

Напомним, что 23 января по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек.