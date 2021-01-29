В пятницу, 29 января, суд сменил меру пресечения обвиняемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко. Домашний арест, назначенный судом в декабре, отменен. Стерненко отпустили на поруки.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Суд передал меня на личное поручительство народного депутата от "Голоса" (Роману - Ред.) Лозинскому. Домашний арест отменен", - написал Сергей Стерненко.

Напомним, подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля 2020 года. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также мы писали, что изначально прокуратура потребовала арестовать убившего человека радикала Стерненко. Однако 18 декабря Стерненко вместо СИЗО отправили под ночной домашний арест.