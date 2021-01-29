Верховная Рада Украины приняла решение рассекретить информацию о заработных платах руководства государственных компаний.

Данное решение было принято в ходе пленарного заседания.

За принятие законопроекта №3952 за основу проголосовали 282 депутата при минимально необходимых 226.

В частности, документом предлагается обеспечить открытость информации о структуре, принципах формирования и размерах оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного предприятия или государственной организации, которая имеет целью получение прибыли, лица, постоянно или временно занимающего должность члена исполнительного органа или входящего в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

Также указанные юридические лица предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Ранее "Страна" сообщала, что госстат отчитался о росте зарплат украинцев в 2020 году. В частности, в сравнении с декабрем 2019 года зарплата выросла на 10,1%, а по сравнению с ноябрем 2020 года - на 17,2%.

Напомним, что в 2020 году Владимир Зеленский на посту президента заработал чуть более 10 тысяч долларов. Эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тыс. грн должностного оклада.