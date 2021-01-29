"Европейская солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область - Ред.) ветерана АТО Марусю Зверобой (настоящее имя - Алена Самбул), которая на днях заявила, что украинские военные ждут, когда президент Зеленский подорвется на растяжке.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

На выдвижении присутствовал бывший президент страны Петр Порошенко. Он призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Зверобой.

"Воспользовавшись расколом, они думают, что они смогут нас обыграть. Нет, это не об игре - это об Украине. И поэтому сейчас экзамен проходит каждая демократическая политическая сила. Я хотел бы верить, что достойно это испытание пройдет большинство и поддержат Марусю так, как ее поддержала "Европейская Солидарность", - заявил Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Маруся Зверобой намекнула на расправу над лидерами "Оппоплатформы".

Также мы разбирались, почему Федына и Зверобой так и не сели за угрозы президенту.