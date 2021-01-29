По информации журналистов издания "Медуза", "дворец Путина" неподалеку от Геленджика имеет 16-этажный бункер, а на территории поместья расположена "Димына дача" со второй аквадискотекой. Кроме того, авторы материала утверждают, что российский президент посещал это здание по меньшей мере четыре раза.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном в пятницу, 29 января.

По данным журналистов, Путин редко навещает расположенный на мысе Идокопас дом, владение которого ему приписывают (сам он это отрицает).

"Президент бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовятся чрезвычайно тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни даже глав компаний-подрядчиков", - говорится в материале.

Также сообщается, что в резиденции есть подземный комплекс, который уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит "дворец".

"Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома - на случай эвакуации. При этом внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей; один из них расположен в урочище Молоканова щель и предназначен для персонала. Возведение шахты обошлось в свое время (ее строили в 2007–2011 годах) приблизительно в три миллиарда рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года", - утверждают авторы расследования.

Кроме того, "Медуза" сообщила, что аквадискотека, о которой рассказывал в своем видео арестованный оппозиционер Алексей Навальный, построена фирмами "Боронд" и "Аквастрой". Похожий музыкальный фонтан, струи которого "танцуют" и подсвечиваются под песни Кайли Миноуг и французский шансон, возвели в еще одном месте в резиденции - на территории шато в поселке Дивноморское.

"То есть да: в поместье есть две аквадискотеки. Владельца шато еще предстоит установить, но эту постройку называют "Диминой дачей", а построили ее в годы президентства Дмитрия Медведева", - говорится в материале.

Предполагаемая "Димына дача". Фото: ФБК

Отметим, что сегодня телеканал "Россия 1" подготовил сюжет, в котором говорится, что данное помещение на самом деле является строящейся гостиницей для випов.

Российские журналисты пообщались с представителем застройщика. "Это апарт-отель, гостиница с номерами, с бассейном, с общими зонами. Это гостиница", - заявил мужчина в каске и спецодежде в ответ на вопрос о том, действительно ли объект является резиденцией президента России.

Также журналист показал, что на данный момент в здании одни голые стены и ремонт там далек от завершения.

"И нет даже намека на то, что показано в фильме (Навального). Ни золотых орлов, ни мраморных колонн - по всему зданию идут отделочные работы", - говорится в сюжете.

Отметим, что заявление о том, что данное здание это гостиница (правда, возможно, не строящаяся, а уже в какой-то части построенная) не противоречит тому, что Путин сюда приезжал. Он мог быть одним из посетителей этой гостиницы.

Видео: YouTube/ Rogatkin Life

Ранее "Страна" рассказывала, что истории с "дворцом Путина", о которой в своем расследовании рассказал российский оппозиционер Алексей Навальный, уже десять лет, и пока никаких доказательств, что он принадлежит Путину, нет.

Также мы писали, что после публикации расследования Навального 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера. Новые митинги состоятся уже в это воскресенье, 31 января.