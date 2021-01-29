Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в самопровозглашенные "Донецкую Республику" и "Луганскую Республику" в конце января.

О доставке препарата в "ДНР" со ссылкой на местный Минздрав пишет "ТАСС". Новость касательно "ЛНР" сообщил ее представитель на переговорах по Донбассу Родион Мирошник на своей странице в Telegram.

Дозы вакцины от коронавируса в "ДНР" поставят 30-31 января, однако какое количество препарата прибудет, не уточняется. Такие данные пока неизвестны и по "ЛНР".

Между тем Мирошник пишет следующее.

"Как я и говорил раньше, в ближайшие сутки в ЛНР поступит первая пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Со следующей недели медучреждения Республики планируют начать процесс вакцинации отдельных категорий населения. Об адресах прививочных кабинетов и кто получит первоочередное право вакцинации, министерством здравоохранения ЛНР должно быть сообщено уже в понедельник. По мере поступления новых партий вакцины число этих категорий будет увеличиваться", - заверил Мирошник.

Он добавил, что все условия для обеспечения процесса вакцинации в "республике" созданы.

Ранее "Страна" сообщала, что глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что в первую очередь вакцинировать будут медиков и членов своих незаконных вооруженных подразделений.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. При этом, до сих пор неизвестно, каким именно препаратом начнут прививать граждан.