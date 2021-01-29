Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной Рады Юлия Тимошенко настроена баллотироваться на следующих президентских выборах и уже начала к ним подготовку.

Об этом "Стране" сообщил один из политиков, который встречался с ней буквально на днях.

"Она дала понять, что вновь будет участвовать в президентских выборах. Сейчас ищет союзников в этом деле", - сказал собеседник.

Напомним, на прошлых президентских выборах в Украине в 2019 году Юлию Тимошенко поддержали 13,40% избирателей. Этот результат не позволил ей пройти во второй тур. В результате президентом стал Владимир Зеленский, победивший во втором туре действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что стоит за слухами о том, что Тимошенко якобы обсуждает с Офисом президента возможность в третий раз возглавить правительство.

Большинство наших источников говорит, что под этими слухами нет реальной основы.

Тем более, что буквально сегодня президент раскритиковал Юлию Тимошенко за отношение к теме референдума.