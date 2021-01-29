Вокруг тарифов на коммуналку закручивается новая интрига. "Страна" уже писала, что, отчитываясь по тарифному кризису в парламенте, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с мэрами городов достигнуты договоренности о том, что до конца нынешнего отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду повышаться не будут. И анонсировал подписание меморандума на этот счет.

В теплкоммунэнерго нам тогда рассказали, что главный предмет спора — даже не тарифы на коммуналку, а цена на газ, который идет на производство тепла для населения. Якобы, "Нафтогаз" не хочет продавать коммунальщикам газ по 6,99 за куб (эту цену, напомним, Кабмин зафиксировал для бытовых потребителей), чтобы не терять прибыль. А выкатывает теплокммунэнерго цену намного выше - порядка 10 гривен за куб.

Поэтому главное, чего ждали от меморандума коммунальщики, - что им разрешат закупать газ по 6,99 гривен (или предусмотрят компенсацию разницы в цене), и вопрос подорожания тепла и горячей воды для населения будет автоматически снят.

Местные власти также рассчитывали, что проблему с газом удастся решить. Ведь если у коммунальщиков возникают проблемы с оплатой за газ, их приходится подстраховывать из местных бюджетов - иначе "Нафтогаз" может попросту перекрыть краник. А, если будут перебои с отоплением, все шишки посыплются на местных чиновников.

Чтобы договориться по газу и тарифам, была организована встреча с мэрами в Кабмине, и появилась идея с меморандумом.

Как рассказал нам один из представителей местной власти, присутствовавший на заседании, изначально речь шла о том, чтобы предусмотреть компенсации из государственного бюджета. Но затем риторика Кабмина резко поменялась. И появился другой вариант меморандума. По одной из версий, к его разработке подключился "Нафтогаз", по другой - Минрегион. В итоге текст меморандума оказался совсем не таким, как ожидали коммунальщики и местные власти.

В распоряжении "Страны" есть проект меморандума, который может быть подписан между Офисом президента, Кабмином, депутатской фракцией "Слуга народа", парламентским комитетом по вопросам энергетики и ЖКХ, НКРЭ, "Нафтогазом" и Ассоциацией городов Украины.

Никакого газа по 6,99 для производителей тепла для населения там нет и в помине. Зато расписано - как коммунальщики, местные власти, бюджет и рядовые потребители будут погашать огромные долги. Найдутся ли на это деньги в и без того дырявых бюджетах - вопрос открытый. Как и то, что будет с тарифами дальше.

"До конца этого сезона, то есть, на два месяца, тарифы повышать не будут. Но они и так бы не выросли, безо всяких меморандумов. Ведь старый порядок формирования тарифов отменен, а новый начнет действовать только с переходом потребителей на новые договора. Зато отдельные формулировки меморандума позволяют понять - куда, собственно, все движется. Направление - на рекордные тарифы на следующий отопительный сезон", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась - какие готовятся договоренности по тарифам, и как они скажутся на платежках.

Тарифный договор

По данным "Страны", проект меморандума готовили в "Нафтогазе".

Собственно, он фактически и выписан в пользу НАКа. Хотя, на первый взгляд, все представлено так, как будто хотят решить проблемы теплокоммунэнерго, и помочь им выпутаться из долгов за газ. б этом сказан в преамбуле к меморандуму.

Но разберем детальнее его основные пункты.

Тарифы. первый пункт меморандума гласит: обеспечить сохранение до 31.03.2020 (в тексте проекта, скорее всего, ошибка - неправильно указан год - 2020 вместо 2021. Если нет - этот пункт автоматически недействителен - Ред) тарифов на услугу по поставке тепловой энергии (на услугу по централизованному отоплению) и поставке горячей воды, которые применяются предприятиями теплоснабжения для конечных потребителей. То есть, подписанты гарантируют, что тарифы на отопление и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Ответственными этот пункт будут НКРЭ и Ассоциация городов. Но тут есть интересный нюанс.

"В Украине действуют тарифы от 2018-2019 годов. И изменить их на данный момент попросту невозможно. Дело в том, что после принятия нового закона о ЖКХ прежний порядок формирования тарифов утратил силу, а новая формула, по которой тариф на услугу - это сумма трех тарифов -на производство, доставку и распределение - начнет действовать только после подписания потребителями новых коммунальных договоров. Собственно, этот аргумент приводили у Зеленского в прошлом году, когда поясняли, почему не могут снизить тарифы на отопление, хотя газ резко подешевел. И предложили вместо новых тарифов газовые скидки. С тех пор ситуация не изменилась. Более того, президент до сих пр не подписал закон, который должен упростить переход на новые коммунальные договора (и "разморозку" тарифов). Закон направили на подпись Зеленскому 11 декабря, и, по действующему законодательству, на это отводится месяц. Но сейчас - конец января, а закон до сих пор не подписан. Не потому ли, что специально оттягивают момент упрощенного перехода на новые договора (поставщику услуги достаточно будет просто обнародовать договор на своем сайте, и переход не него потребителей произойдет автоматически, то есть, не нужно будет договариваться с каждым отдельно - Ред.). Ведь как только люди получат новые договора, можно будет применять тарифы, которые НКРЭ уже утвердила для большинства теплокоммунэнерго, и которые на 20-30% выше действующих", — говорит Александр Скубченко.

То есть, этот пункт фактически "пустой" - тарифы ни регулятор, ни местные власти попросту не успеют повысить до конца нынешнего отопительного сезона. А о следующем сезоне в меморандуме ничего не сказано.

2. Газ для теплокоммунэнерго. В меморандуме говорится о бесперебойном обеспечении газом коммунальщиков с 1 февраля до 31 марта, путем внесения изменений в пстановление Кабмина №867 о ПСО. Условия следующие:

поставки газа происходят по рыночной цене на основе рыночных индикаторов, доступных для проверки. То есть, газ по 6,99 теплокоммунэнерго не светит.

на разницу между рыночной ценой (а она на сегодня - не меньше 9-10 гривен за куб, а с учетом доставки еще больше) и ценой газа, заложенной в тариф, по которому фактически начисляется плата потребителям (но не менее чем 6990 гривен за тысячу кубов), по обращению предприятий и при условии предоставления подтверждающих документов, предоставляется отсрочка платежа до 30 сентября 2021 года. То есть, коммунальщикам придется платить за газ по полной цене, но можно платить не сразу, а до сентября.

разница в цене газа, на которую дается отсрочка, не будет учитываться при контроле уровня расчетов не ниже 90%. Поясним: сейчас действует схема: если теплокоммунэнерго не заплатит 90% суммы за газ, "Нафтогаз" начинает насчитывать ему пеню и штрафы, а может и вообще перекрыть краник. Этим пунктом НАК обязуется не применять драконовский механизм, и не прекращать подачу газа. Похоже, это единственные уступки, которые могу получить коммунальщики. Вместо дешевого газа - просто отсрочка по платежам за дорогой газ и обещание не штрафовать.

3. Цена на доставку газа. Отдельным пунктом в меморандуме сказано о тарифе на доставку - не больше 1,7 гривен за куб с НДС. Это ниже, чем верхняя платка для населения - 2,15 гривен с НДС.

4. Отопление и горячая вода. Местные власти хотят обязать обеспечить бесперебойную поставку горячей воды и теплей энергии (централизованное отопление). В сроках указана дата 31 марта 2021 года. То есть, действие этого пункта истекает до официального окончания отопительного сезона (он закрывается с 15 апреля, раньше - только если будет высокая суточная температура воздуха).

5. Долги за коммуналку. Ассоциация городов Украины (то есть, местные власти) должна подписаться также под пунктом меморандума, которые прописывает "разработку и внедрение мер для урегулирования задолженности производителей тепла". В частности, речь идет о следующем:

создание комиссии, которая разберется с долгами и верифицирует их (причиной долгов ТКЕ могут быть долги людей, разница в тарифах, штрафные санкции и пр.). Разбираться с долгами будут д 1 июля 2021 года.

решение - как урегулировать долги(реструктуризация, списание, взыскание)

определение источников для финансирования объемов, которые подлежат возмещению на условиях софинансирования с органами местного самоуправления - в пропорции 70 на 30. То есть, долги, которые коммунальщики накопили перед "Нафтогазом", и куда в том числе, входят огромные штрафы НАКа, предлагается погасить вскладчину - из государственного и местного бюджетов (70% платит госбюджет, 30% - местные). Суммы там просто огромные - счет идет на миллиарды гривен. Дополнительные средства нужно будет предусмотреть в местных бюджетах до 1 сентября этого года. Понятно, что местные власти от такой перспективы, мягко говоря, не в восторге. Порядок погашения долгов за газ из госбюджета разработают также до 1 сентября 2021 года.

определение источников и механизмов погашения ТКЕ задолженности за услугу по распределению газа.

6. Новые договора. В меморандуме сказано, что Офис президента берется до 1 апреля обеспечить реализацию закона от 3 декабря 2020 года №1060, того самого, что упрощает переход на новые договора по коммуналке (и открывает тарифный ящик Пандоры - так как сразу же можно будет применять новые, повышенные тарифы на отопление и горячую воду).

7. Проверки. В тексте сказано, что до 1 июля будут проведены проверки предприятий теплоснабжения по производству электроэнергии, проведены расчеты за электроэнергию и газ, использованный для ее производства (многие ТЭЦ производят и тепло и электроэнергию)

8. Задачи на будущее. В меморандуме расписано, что нужно делать, чтобы в будущем избежать тарифного кризиса. Тут много интересного. Планы следующие:

децентрализация управления предприятиями теплоснабжения

усовершенствование порядка расчетов и утверждения тарифов. Для этого предприятиям хотят разрешить использовать средства, полученные за счет экономии затрат на газ для закупки газа по более низким ценам на будущие периоды. Поясним, что за экономия имеется в виду. В тариф включаются планируемые затраты на газ. И, если эти затраты по итогу оказываются меньшими, предприятие может давать на эту сумму скидку потребителю. Но, если эти деньги разрешат включать в оборотные средства, скидок, скорее всего, уже не будет. "Это значит, что теплокоммунэнерго может изначально заложить в тариф завышенные объемы газа, а потребитель их оплатит. Такой механизм фактически запускает схему нецелевого использования средств, и еще большего повышения коммунальных тарифов. Правда, уже на следующий отопительный сезон. То есть, на февраль и март нам пообещали тарифы не повышать, а со следующей осени они будут рекордными", - говорит Скубченко. В рамках этой стратегии идут и следующие пункты:

разработка механизмов фингарантий для предприятий для закупки газа, формирование источников оборотного капитала для закупки газа на следующие отопительные периоды.

усовершенствование инструментов стимулирования платежной дисциплины бытовых потребителей за отопление и горячую воду. То есть, будут усиленно выбивать долги из населения.

разработка долгосрочных ценовых продуктов для обеспечения стабильного уровня цены на газ для предприятий теплоснабжения. "Нафтогаз" должен предложить годовые пакеты для коммунальщиков до 1 июня этого года, то есть, актуальными они будут уже на следующий отопительный сезон.

разработка дополнительных программ поддержки социально уязвимых потребителей в случае низких температур и критических изменений цены на газ. При этом указано, что нужно еще провести переговоры с МВФ относительно этого меморандума. Как мы уже писали, украинские власти в Меморандуме с МВФ подписались на полностью рыночные коммунальные тарифы для населения

Что меняет меморандум

Это первый меморандум по тарифам - ранее коммуналку регулировали в ручном режиме, но на публику ничего не вносили. Тем не менее, как говорит Скубченко, как и все меморандумы, особой силы он не имеет.

"Это филькина грамота. Посмотрите на подписантов. НКРЭ - независимые регулятор, никто не имеет права давать ему поручения. Глава профильного парламентского комитета сам ничего не решает - документы на комитете утверждаются голосованием всех его членов. То же самое с Ассоциацией городов, которая является общественной организацией и не может диктовать местным властям, что им делать. Да и, если уж разбираться в тарифах, их принимают даже не мэры, а депутаты местных советов", — говорит Скубченко.

Тем не менее из меморандума можно сделать выводы - в каком направлении будут двигать тарифную тему.

На этот сезон (до окончания которого сталось не так много времени) тарифы повышать не будут. Собственно, нет такой возможности по законодательству, пока не запустят новые коммунальные договора. Но все преподносится так, что это власти "заморозили" рост тарифов.

Но вот на следующий отопительный сезон коммунальщикам развязали руки в тарифном вопросе. Поэтому и отопление, и горячая вода будут дорожать.

И людям придется платить, так как будут "меры по усовершенствованию платежной дисциплины", то есть, долги будут выбивать, в том числе, за счет штрафов, которые уже приняли в новом законе по коммуналке.

"Нафтогаз" страдает меньше всего - за все будут платить коммунальщики, местные и государственный бюджеты.

Чем, понятно, местные власти недовольны, ведь придется искать огромные деньги в и без того дырявых бюджетах. И перечислять их "Нафтогазу", вместо того, чтобы пустить, скажем, на доплаты учителям или врачам.

Источник, знакомый с настроениями в городах, рассказал нам, что "ни один мэр на это не подпишется, а, если подпишется, его люди прост снесут, так как придется отдавать огромные деньги из местных бюджетов. Для Киева это, к примеру, порядка 7 млрд гривен, для областных центров счет тоже идет на миллиарды".

Но, как говорит наш источник, тему меморандума могут повернуть в еще более невыгодную дkя местных властей сторону.

"Есть идеи, чтобы вообще все затраты по газу повесить на местные власти, то есть, чтобы госбюджет совсем ничего не компенсировал. А сама тема с меморандумом, якобы, поднималась под голосование в Раде за Витренко, чтобы создать видимость решения тарифной проблемы. А так как Витренко прокатили, то и договариваться уже нет смысла. Если все так и будет, многие города вообще останутся без отопления, ведь платить нечем", - говорит наш источник.