В Киевской области правоохранители задержали 35-летнего педофила, который еще в сентябре изнасиловал двух несовершеннолетних мальчиков и снял свои действия на видео. Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

О насильнике стало известно после того, как в минувшем октябре прохожий нашел в Киеве мобильный телефон, где обнаружил видео порнографического характера. Этот телефон передали в полицию, которая занялась поиском автора видео.

"Во время проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной области и сотрудниками Кагарлицкого отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его", - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи, которые подтверждали причастность мужчины к преступлениям сексуального характера в отношении детей.

Задержанного подозревают в "Изнасиловании", "Сексуальном насилии" и "Развращении несовершеннолетних, а также в "Ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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