В Венгрии правительство одобрило вакцину от коронавируса Covid-19 китайской компании Sinopharm, которую закупила Украина для вакцинации своих жителей.

Об этом сообщает AFP.

В частности, в связи с решением местного Управления по надзору за продовольствием и медикаментами Венгрия первой в ЕС пошла на такой шаг.

"Сегодня национальный институт фармакологии и питания одобрил вакцину Sinopharm", – рассказала главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

К тому же, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна настроена заключить сделку на покупку вакцины от Sinopharm в ближайшее время. Также он намерен сделать себе прививку этим препаратом.

"Лично я буду ждать китайскую вакцину, которой я больше всего доверяю. Именно китайцам известно об этом вирусе дольше всего", - заявил премьер в соцсети.



Напомним, что Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первые дозы CoronaVac производства компании Sinovac могут поставить уже в феврале, после того как препарат утвердят в Китае.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия объявила о закупке двух миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Правительство страны уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной.