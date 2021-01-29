Апелляционный суд Киева оставил Андрея "Риффмастера" Антоненко, одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Суд не удовлетворил апелляцию стороны защиты, после чего сторонники Антоненко принялись скандировать "П@@орасы" и "Свободу Риффмастеру".

Следующее заседание назначено на вторник, 2 февраля. Планируется рассмотрение заявленных доказательств со стороны прокурора.

Напомним, на сегодняшнем слушании присутствовали люди спортивного телосложения и бывшая нардеп Татьяна Черновол.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, в которой он находился.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.