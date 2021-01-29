Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности пять российских звезд эстрады.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 29 января.

По требованию Службы безопасности Украины в "перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности", вошли:

российская и советская певица Ольга Кормухина;

певица украинского происхождения Ольга Засульская (более известная как Лоя),

заслуженный артист РФ Игорь Саруханов (автор хита "Скрипка-лиса" - Ред. ),

), бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер,

российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.

Соответствующими приказами МКИП от 18 января российских певиц включили в упомянутый перечень, добавив, что процедура прошла автоматически, ведь согласно законодательству полномочиями включать или не включать в списки МКИП не наделено.

Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты.

Ранее мы писали, что Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о том, кому из звезд российской эстрады запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма.

Также сообщали, что в ноябре в перечень угроз попал продюсер, певец и автор многих хитов из России Максим Фадеев.