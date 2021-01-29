Украина признала угрозой нацбезопасности исполнителя песни "Скрипка-лиса" и вокалиста "Чай вдвоем"
Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности пять российских звезд эстрады.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 29 января.
По требованию Службы безопасности Украины в "перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности", вошли:
- российская и советская певица Ольга Кормухина;
- певица украинского происхождения Ольга Засульская (более известная как Лоя),
- заслуженный артист РФ Игорь Саруханов (автор хита "Скрипка-лиса" - Ред.),
- бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер,
- российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.
Соответствующими приказами МКИП от 18 января российских певиц включили в упомянутый перечень, добавив, что процедура прошла автоматически, ведь согласно законодательству полномочиями включать или не включать в списки МКИП не наделено.
Сами артисты пока не прокомментировали наложенные запреты.
Ранее мы писали, что Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о том, кому из звезд российской эстрады запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма.
Также сообщали, что в ноябре в перечень угроз попал продюсер, певец и автор многих хитов из России Максим Фадеев.