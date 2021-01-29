В Нацполиции в марте 2021 года создадут главную инспекцию - новый департамент, который будет наблюдать за всей системой и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"К сожалению, и в подразделениях полиции случаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Мы взяли за правило: если полицейский нарушил закон, то это немедленное увольнение из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы... Не стоит вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц. Мы стараемся становиться лучше и работаем над ошибками", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По данным Клименко, в течение прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств. Из них более 400 - по факту предложения или предоставления неправомерной выгоды полицейским, а более трехсот - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

В результате почти 600 правонарушителей уже получили сообщение о подозрении. 142 полицейских были уволены за совершение преступлений, 371 - за нарушение дисциплины.

Напомним, Рада намерена поднять штрафы до 10 200 грн за ложный вызов скорой или полиции.

Также мы писали о том, что Нацполиция получила 30 авто для проведения "мобильного техосмотра".