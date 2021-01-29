Лукашенко заявил, что "в своей стране никого не боится"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности защищать свою страну с оружием в руках и никого не боится. Такое заявление он сделал во время встречи со студентами.
Об этом передает БелТА.
"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил Лукашенко.
Он также добавил, что ему не стыдно за свои поступки.
"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - добавил Лукашенко.
Также по мнению Лукашенко, он создал государство якобы на "окровавленном куске разрушенной империи".
Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко сравнил протесты в России и Беларуси и назвал Навального "немецким протестуном".
Также мы сообщали, что Лукашенко в длинной рубашке окунулся в прорубь.