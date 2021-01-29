Несмотря на то, что Нацкомитет Республиканской партии не станет выдвигать кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на выборах-2024 республиканцы по-прежнему нуждаются в экс-лидере страны и в его влиянии на избирателей.

Об этом пишет Politico.

"Мы нужны друг другу. Вне всякого сомнения, он нам нужен, как и его вклад и его избиратели. Но и он в нас нуждается. Вместе мы все уладим", - заявил член Национального комитета Республиканской партии Джонатан Барнетт.

Таким образом через несколько недель после попытки захвата сторонниками Трампа здания Конгресса США "высокопоставленные республиканцы вновь пытаются подружиться с бывшим президентом, сохраняя при этом определенную дистанцию".

По данным издания, сейчас Республиканская партия осторожно предпринимает определенные решения по сохранению Трампа и базы его избирателей. Партия опасается, что без сотрудничества с бывшим президентом она лишится колоссальных финансовых пожертвований в период, когда она начинает подготовку к промежуточным выборам, на которых она надеется вернуть себе большинство в обеих палатах Конгресса.

Напомним, сразу после беспорядков в Вашингтоне лидеры республиканцев отвернулись от Трампа и даже осудили его за поддержку действий участников протеста.

Также мы сообщали, что более 30 000 американцев покинули Республиканскую партию после штурма сторонниками бывшего президента США Капитолия в Вашингтоне.